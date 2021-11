Tréner sa vraj na zápas pripravil dobre. V druhom polčase to vidieť nebolo

Čakala ho rehabilitácia, na ktorú sa so súhlasom klubu vydal autom do rodnej Moskvy. Pred pár dňami sa už objavil znovu v Prešove.

„V zápase so Švajčiarmi mi neprislúcha vyjadrovať sa ku konkrétnostiam. Od toho je tam tréner aj hráči, ktorí ho odohrali. Konečný rezultát mrzí aj mňa samotného. Chlapci veľmi chceli, všetko v príprave smerovalo k úspechu. Zo začiatku to vyzeralo naozaj nádejne. Škoda druhého polčasu, naše mužstvo si zápas prehralo vlastne samo,“ vravel Carapkin.

V Moskve vyhľadal lekára, ktorý mu pred siedmimi rokmi operoval koleno.

Keď sa mu posťažoval, že napriek cvikom nemôže ruku riadne vystrieť a v lakti stále pociťuje prudkú bolesť, odporučil mu špecialistu na podobné diagnózy.

„Ten zistil, že v lakti mám naďalej úlomok kosti, ktorý treba odstrániť operačne. Tento fakt bol konzultovaný aj s inými lekármi-špecialistami, ktorí prikývli, že pod skalpel jednoznačne treba ísť," podotkol Carapkin.

Po vyše mesiaci strávenom v Rusku je opäť v Prešove.

„Tu rehabilitujem a postupne sa zapájam do určitých tréningových činností. Samozrejme, najradšej by som bol so spoluhráčmi na ihrisku. Momentálne to vyzerá tak, že koncom tohto mesiaca, možno aj proti francúzskemu Toulouse v Európskej lige, by som mohol byť už mužstvu k dispozícii.“

