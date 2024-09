Slovenky vyzvú účastníka ME, v nominácii je jediná debutantka

BRATISLAVA. V nominácii trénera slovenských hádzanárok Jorgeho Duenasa na dva prípravné zápasy proti Faerským ostrovom figuruje 20 hráčok, medzi ktorými je jediná debutantka - brankárka Barbora Jakubíková.

Od 22. do 28. septembra absolvujú sústredenie, ktorým začnú spoločnú prípravu na ME. V základnej skupine šampionátu v Innsbrucku sa stretnú s družstvami Nórska, Rakúska a Slovinska.

Pre Slovenky to bude to prvá reprezentačná akcia od apríla, keď si vybojovali postup na ME 2024. Zápasy s účastníkom ME 2024 sú na programe v piatok 27. septembra od 18.00 v bratislavskej Gopass aréne a v sobotu 28. septembra od 15.00 v športovej hale X-bionic morpho sphere v Šamoríne.