Oba tímy ukázali kvalitu, no nezískali ani bod. Česko čaká kľúčový zápas na šampionáte

HAMBURG. Českí futbalisti pôjdu do druhého zápasu EURO 2024 (ME vo futbale) s cieľom získať tri body a zvýšiť si šance na postup do vyraďovacej fázy.

V sobotňajšom stretnutí F-skupiny na Volksparkstadione v Hamburgu (15.00 h) ich čaká outsider "efka" Gruzínsko, ktoré však už proti Turecku (1:3) ukázalo, že má svoju kvalitu a dokáže sa vyrovnať súperovi.