Veľká eufória v tíme Portugalska. Odpor Česka zlomilo v závere, smoliarom obranca Hranáč

Lukáš Provod, stredopoliar ČR, strelec gólu: "Asi si nikto nemyslel, že budeme mať v tomto zápase prevahu. Tvrdo sme pracovali po celých 90 minút, no nestačilo to ani na jeden bod. Mrzí to o to viac, že sme inkasovali po situáciách, ktoré neboli vyložené šance. Bolí to, keď prehráte po tom, čo tam necháte všetko. Dobre sme zabezpečovali kraje obrany, obrancovia odohrali vynikajúci zápas."