Gól číslo 8: Z vlastnej polovice preloboval brankára. Dostal sa aj do zostavy jesene

„Za posledné obdobie som to skúšal viackrát, ale trikrát som takmer trafil rohovú zástavku a dvakrát sa mi loptu ani nepodarilo zdvihnúť,“ hovoril pre Sportnet 27-ročný ukrajinský futbalista.

Lovyniukov presný zásah padol ešte v III. lige Stred, v ktorej Fiľakovo obsadilo solídne 7. miesto a s prehľadom sa dostalo do novej III. ligy Východ.

„Mal som jednu z najlepších sezón, mne sa darilo, ale mužstvu, bohužiaľ, nie. Samozrejme, vždy je priestor na zlepšenie, ak by som dal o pár gólov viac, možno by sme neboli poslední,“ uviedol rýchly futbalista, ktorý je platným hráčom v útoku i v zálohe.

„Nemali sme šťastie, lebo prvé tri zápasy sme prehrali zhodne 0:1. Ak by sme v nich získali aspoň štyri body, hneď by to bolo iné,“ myslí si Lovyniuk.

Na nepriaznivé výsledky zareagovalo aj vedenie klubu, po jesennej časti pri A-mužstve skončil doterajší tréner Ľubomír Šimkovič, zimnú prípravu začnú Fiľakovčania už pod vedením Miroslava Kéryho.