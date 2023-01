Gól číslo 7: Inšpiroval ho slávny Brazílčan. Exportný zásah takmer zopakoval

KURIMA. Brankár súpera si nepostavil múr a to bola chyba! Matúš Murcko z OFK 2010 Kurima napriahol v stretnutí s Lopúchovom k delovke z dobrých 30 metrov a loptu poslal z priameho kopu od brvna do siete. „Bol to jeden z najkrajších gólov mojej kariéry. Strelil som aj krajšie, ale to ešte neboli kamerové záznamy,“ hovoril po zápase skúsený 40-ročný futbalista, ktorý sa v minulosti ocitol aj v televíznej rubrike Frajer na záver.

Už to netrénuje, ale vyhodnocuje

Hoci veľa gólov ako obranca nedáva, ak sa mu to z času na čas podarí, tak to stojí za to. Zahrávaniu priamych kopov sa už na tréningu špeciálne nevenuje. „Keď som bol mladší, zvykol som ich trénovať, ale teraz už nie. Zvyčajne vyhodnotím situáciu, ako je múr postavený, či sa to dá kopnúť okolo neho alebo nie. Ak nie, prenechám to spoluhráčom, buď pravákovi alebo ľavákovi a skúšajú to oni,“ prezradil Murcko. VIDEO: Gól Matúša Murcka proti Lopúchovu

Je tu aj ďalší faktor, ktorý rozhoduje o tom, či si trúfne zahrávať štandardky z diaľky. „Idem do toho, ak mi ´drží´ noha. V takom veku a pri preťažení po piatich, šiestich zápasoch už cítim problémy. Týkajú sa buď kolena alebo svalov,“ priblížil defenzívny futbalista, nastupujúci na kraji obrany i v jej strede. Obranca nevysokej postavy s razantnou delovkou. Netreba dvakrát hádať, kto zo svetových futbalistov bol vzorom pre Matúša Murcka. „V mladom veku určite Brazílčan Roberto Carlos. Ten inšpiroval mnohých hráčov,“ nezaváhal ani na chvíľu.

Ďalší brankár si už dal pozor V aktuálnej sezóne má 40-ročný Kurimčan na konte tri presné zásahy. V inkriminovanom zápase VII. ligy ObFZ Bardejov s Lopúchovom sa presadil až dvakrát. Trefou, ktorou kandiduje na Gól roka zvyšoval na 3:1, v závere pečatil skóre na konečných 5:3. V kabíne ho vraj výstavný kúsok nestál nič, keďže spoluhráči sú už zvyknutí na to, že občas niečo také predvedie.

„O týždeň neskôr nastala v ďalšom zápase rovnaká situácia. Kopol som to tak isto, len na opačnú stranu. Brankár si však už dal pozor a strelu vytlačil. Ak by mi to tam opäť padlo, bolo by to ešte zaujímavejšie,“ pousmial sa Murcko. To, že figuruje v ankete Sportnetu zaregistroval okamžite po spustení hlasovania. „Hneď mi volali kamaráti, že za mňa budú hlasovať. Ja si ťažkú hlavu z toho, koľko hlasov dostanem, nerobím. Niektorí diváci, či už priamo na štadióne alebo na internete, to ocenia, ale čítal som aj reakciu: Čo ten brankár robil? Experti na brankárov možno budú tvrdiť, že to mal chytiť,“ poznamenal.

Hrávať plánuje aj naďalej, keďže táto činnosť ho stále napĺňa. „Futbal ma vždy bavil a bude baviť. Ak mi to zdravie dovolí a budem ešte prínosom i vzorom pre mladších, ktorým môžem odovzdať skúsenosti, tak v tom budem pokračovať. Aj syn na mňa tlačí, že by si rád so mnou zahral,“ dodal kandidát na Gól roka 2022, ktorého spájajú rodinné väzby s Martinom Murckom.