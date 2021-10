Tri vylúčenia, penalty, góly v závere. Súboj tretej ligy bol poriadne rušný

GIRALTOVCE. Tri červené karty, dve penalty i dva góly v poslednej minúte. Duel 13. kola III. ligy Východ Giraltovce - Lipany sa niesol v nervóznom duchu. Favorizovaní hostia viedli po prvom polčase 2:0. V tej chvíli nič nenasvedčovalo tomu, že by to mala byť dráma až do posledných sekúnd. V 56. minúte priblížil domáci tím na rozdiel jediného gólu útočník Makara, ten istý hráč však bol o desať minút neskôr vylúčený za udretie súpera do tváre. V závere putoval po druhej žltej karte predčasne pod sprchy Poremba z Lipian a vzápätí sa rovnakého prehrešku dopustil aj Giraltovčan Pipčák.

To stalo nebolo všetko. V 90. minúte zvýšil vedenie hostí svojím druhým gólom v zápase Vysočan a tento zásah sa napokon ukázal ako víťazný. V nadstavenom čase znížil Krajňák z penalty na konečných 2:3.

Rozhodca Štefan Molitoris ukázal červenú kartu až trom hráčom. (Autor: Ladislav Lukáč)

Nepáčil sa im výkon rozhodcu „Lipany si v predchádzajúcich rokoch chodili do Giraltoviec po body, ale už nie sú tým mužstvom, čo predtým. Náš tím tohto roku zmenil svoju tvár a na súpera sa veľmi tešil,“ hovorí manažér MFK Slovan Giraltovce Jozef Mati. Zo začiatku mal zápas slabšie tempo, potom Lipany prevzali iniciatívu. V prvom polčase zápas podľa Giraltovčanov nevyšiel hlavnému rozhodcovi Molitorisovi. Penalta nariadená v prospech súpera sa im zdala pofidérna. „Do druhého polčasu sme šli so snahou zvrátiť nepriaznivý stav. Znížili sme na 1:2 a ešte som nevidel video, ale myslím si, že tam bol faul na Makaru, z ktorého pramenilo jeho sotenie do súpera a nešťastné vylúčenie. Podľa mňa to červená karta nemala byť,“ pokračuje Mati.

„Aj o desiatich sme boli Lipanom viac než vyrovnaným súperom. V 90. minúte dali tretí gól a my sme potom z penalty, ktorá by sa za stavu 1:2 isto nepískala, znížili,“ tvrdil Mati. Ak videozáznam skutočne preukáže, že v prípade Makaru šlo o sotenie, Giraltovčania budú žiadať zrušenie jeho trestu. Sami si urobili nervák „Prvý polčas sme mali pod kontrolou, ale sami sme si urobili nervák. Namiesto toho, aby sme sa presadili tretíkrát a takticky si to uhrali, nechali sme si streliť kontaktný gól. Na ihrisku to trocha ožilo a vzniklo z toho to, čo vzniklo,“ okomentoval priebeh zápasu tréner ŠK Odeva Lipany Pavol Vytykač. Ako videl momenty, po ktorých sa na ihrisku červenalo? „Prvý zákrok som zhodou okolností nevidel, ale asistent rozhodcu to videl dobre. Nechápem na čo potreboval domáci útočník niekoho udrieť do tváre v neprerušenej hre. Pri druhom vylúčení domácich mal ich obranca žltú kartu, Vysočan si ho obhodil a šiel zboku sám na bránu. Mohla to byť aj priamo červená karta,“ skonštatoval Vytykač.

Pri vylúčení Porembu vraj cítil určitú kompenzáciu, tiež si to však chcel ešte celé prezrieť na videu. „Nesťažujem sa na to, mali sme si to uhrať, ale za stavu 0:2 sme podcenili situáciu. Nestalo sa nám to prvýkrát,“ priznal Vytykač. Aj keď rozhodca urobil chyby, pískal podľa neho ´rovinu´. „Myslím si, že výsledok je spravodlivý. Mrzí ma, že okrem jedného vylúčeného máme aj troch zranených hráčov. Z ihriska museli predčasne zísť Štroncer a Kovalčík, problémy mal aj Popovec,“ poznamenal lipiansky kouč.

Už nie sú fackovací panák V predsezónnej prognóze Sportnetu sme odhadovali, že Giraltovce sa pokúsia vylepšiť vlaňajšie umiestnenie, ktorým bolo 12. miesto. To sa zatiaľ potvrdzuje, v tabuľke im patrí deviata priečka. „Už nie sme fackovací panák, ku ktorému si súperi chodili po body. Máme kvalitného mladého trénera Tomáša Susla, ktorý dotiahol dobrých hráčov a je to vidieť aj na výsledkoch,“ vraví Mati. „Futbal je o partii a u nás je to momentálne na veľmi dobrej ceste. Chceme skončiť do desiateho miesta a ak bude reorganizácia, ostať v tretej lige,“ doplnil manažér giraltovského klubu.