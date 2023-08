Medzi ligou v Maďarsku a na Slovensku je rozdiel. Kalmár pri rozlúčke neudržal slzy

ZSOLT KALMÁR bol v minulosti zvolený aj za najlepšieho hráča najvyššej súťaže, no minulý týždeň opustil DAC a podpísal kontrakt s maďarským Fehérvár FC.

BRATISLAVA. Fanúšikovia Dunajskej Stredy ho milovali, no jeho futbalové kvality uznávali aj priaznivci iných klubov.

Vraj ste o rozlúčke s fanúšikmi nevedeli vopred. Čo ste si mysleli, kam vás manželka vezie, keď ste si sadli do auta?

Povedala mi, že má pre mňa prekvapenie k nášmu šesť a pol ročnému výročiu.

Najprv som si myslel, že pôjdeme na večeru, alebo to možno bude väčšie stretnutie s rodinou. Keď sme však prešli cez hranice, začínal som tušiť, že to bude ešte špeciálnejšie prekvapenie.

Bolo to niečo fantastické. Premohli ma emócie, neudržal som slzy. Veľmi si vážim, že fanúšikovia DAC cítili potrebu, aby sa so mnou rozlúčili.

Šesť rokov je predsa šesť rokov, za ten čas som spravil veľa pre klub a od fanúšikov som dostal veľa podpory a lásky.

Ťažko opísať slovami, čo som cítil v Baloni, ale pre moje srdce to bola obrovská radosť. Som za to nesmierne vďačný. Verím, že to nebola definitívna rozlúčka.