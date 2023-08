V pohári sa stretli dva svety. Dedinský tím sa tešil aj z čestného gólu

Za hostí dal dva góly Gábor Tóth, presadili sa aj Jozef Pastorek, Péter Puska a Patrik Eckl.

Čestný gól hostí zaznamenal v závere Ján Dobročka, za čo si vyslúžil veľké ovácie.

„Myslím, že ten gól nám aj psychicky pomôže do ďalších zápasov. V tom teple to bolo úmorné, predsa len, my nie sme tak trénovaní ako súper. Ten gól je pre nás vzpruha, že sa dá hrať aj s druholigovým súperom, aj keď je to náročné,“ poznamenal strelec gólu.