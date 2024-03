Trofeje si nedám. Budem bojovať, aby som tu bol aj o rok, vravel tréner roka Weiss

V klube sme hrali dobre a mali sme výsledky, ale nečakal som to tento rok, lebo konkurencia bola dobrá. Som však rád, lebo je to ocenenie roboty, ocenenie klubu a ľudí, ktorí robia na mňa.

Vážim si to, lebo Francesco i Mišo Gašparík mali úspešný rok, takže je to z roka na rok ťažšie.

No ako aj on hovorí, vždy sa niečo deje pre niečo, asi to tak malo byť.

Ja sa na to takto nepozerám. Trápi ma jedine prípad Vlado. Mohlo to dopadnúť ináč, keby sme všetci trošku ináč rozmýšľali. Futbalovo by stále mal čo dať reprezentácii, pokiaľ by bol zdravý. Mal zdravotné problémy, ale dalo sa to riešiť inak.

Jedno s druhým úzko súvisí. Úspech nepríde bez hráčov, bez kolegov trénerov, všetkých okolo mňa. Slovan by to bez nich nedokázal. Takisto časť tejto trofeje patrí všetkým ostatným. Nie je to fráza. Vždy sa snažím rozdať do toho mužstva a klubu, v ktorom pracujem a nie som prelietavý, všade pracujem dlhšie obdobie.

Veľmi som želal Kucovi, aby to vyhral, pretože za tú kariéru si to zaslúži. Hral fantasticky pre mňa, pre klub, pre reprezentáciu. Je obdivuhodné, čo dáva futbalu, mužstvu, mne, aj Vladovi… Jeden ťahá druhého.

Bývalý hráč Slovana Bratislava Aleksandar Čavrič nedávno dostal slovenské občianstvo, aj sa dostal do nominácie Francesca Calzonu, no napokon neprišiel na zraz s odôvodnením, že sa chce etablovať vo svojom japonskom klube. Ako vnímate túto situáciu?

Čavro je výnimočný hráč, kvalitou aj charakterom. Je mi ľúto, že odišiel.

Riešili sme jeho občianstvo, lebo aj klub mu to sľúbil, ja som mu to sľúbil, no rozhodol sa tak, ako sa rozhodol. Je to úplne normálne, futbal sa nehrá do sto rokov, nie každý môže byť tréner alebo manažér. Hráč sa pozerá aj na to, aby si finančne zabezpečil svoju rodinu.

To, že tu nie je, je nedorozumenie. Ja som mu ešte hovoril: „Čaky, zavolaj mi pred tím rozhodnutím, no on sa rozhodol tak ako rozhodol. Treba to rešpektovať, no myslím si, že takisto, ako predtým s Vladom, to bolo nejaké nedorozumenie, lebo futbalovo by tu mali byť.