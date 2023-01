Víťaz ankety Gól roka medzi expertmi: Pozývam Calzonu na Myjavu

Prvé futbalové kroky spravil v rodnej Kanianka, k obľúbenému športu ho priviedol otec. Od štvrtej triedy chodil na ZŠ Energetikov v Prievidzi, kde bol spolužiakom s ďalším známym futbalistom - Františkom Kubíkom.

Neskôr hral v Prievidzi, do mužov ho vytiahol Norbert Guľa. Chvíľku potom nastupoval aj za mužov Kanianky, z kade prestúpil do Mladej Boleslavy. Po polroku sa vrátil do Prievidze, kde hrával v druhej lige. Toto angažmán však skončilo smutne, pretože štyri mesiace nedostal výplatu.

Neskôr odišiel do Ružomberka, kde strávil cez tri roky, rovnako, ako neskôr v Myjave. Z Kopaníc odišiel na pol roka do Baníka Ostrava, kde bol členom úspešného kádra, ktorý vybojoval postup z druhej do prvej ligy.

Z Ostravy neskôr odišiel do vysnívaného Spartaka Trnava, kde vyhral majstrovský titul a Slovnaft Cup. Aktuálne je opäť hráčom Spartaka Myjava.