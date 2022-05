Strieľa fantastické góly. Fortuna liga? Už ma neláka, prezradil

Štandardnú situáciu kopal z obrovského uhla. Napriek tomu dal gól. Nádherný. ŠTEFAN PEKÁR (33) rozhodol o víťazstve Spartaka Myjava na pôde FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble B. Bývalý hráč Trnavy a Mladej Boleslavy sa na Kopaniciach cíti výborne, v tejto sezóne to bol už jeho pätnásty gól. Rodák z Kanianky je vo výbornej forme, no nad návratom do Fortuna ligy zatiaľ neuvažuje.

V článku sa dočítate Ako sa mu podarilo streliť gól z obrovského uhla?

Spravil brankár chybu?

Prečo nad návratom do Fortuna lige neuvažuje?

Podarí sa Myjave dostať na čelo tretej ligy Západ?

Ako spomína na triumf vo finále Slovnaft Cupu s Trnavou?

Fanúšikom podávali pivo. Ako oslavoval titul Trnavy po 45-tich rokoch?

Prečo prial Slovnaft Cup Gašparíkovi a Škrtelovi?

Päť minút pred koncom ste kopali priamy kop z obrovského uhla. Ako ste to trafili a rozhodli o výhre 3:2?

Loptu som si postavil meter od čiary, aby som mal šancu ohroziť bránu. Rozhodca na postavenie lopty nenamietal, takže som to skúsil. A vyšlo to. Lopta mi sadla a letela na milimeter presne. Mal som však aj dávku šťastia.

Brankár nemal šancu? Volal mi kamarát a vraj mu niekto po zápase nadával. Nebola to však jeho chyba. Bola to prudká strela, vyletela spoza hráča a zaplávala rovno do šibenice. Som šťastný, že to tam padlo.

Strelili ste už podobný gól? Nedávno s Imelom sa mi podarilo skórovať z voleja. Bol to ťažký kop, preto si aj tento gól vážim. Som rád, že sa mi strelecky darí. V Myjave som spokojný, preto sa mi hrá veľmi dobre. S chuťou. Veľkú zásluhu na tom má pán majiteľ, ktorý nám vytvára ideálne podmienky. Aby sme sa mohli sústrediť na futbal. Váš zásah sa možno bude uchádzať v súťaži o Gól roka 2022. Poznám tú anketu a bolo by mi cťou. Videl som, aké krásne góly padli v minulých ročníkoch. Verím však, že aj môj gól fanúšikov zaujme.

V tejto sezóne tretej ligy Západ ste strelili už pätnásť gólov. Neprerástli ste túto súťaž? Neuvažujete nad návratom do Fortuna ligy? Mám 33 rokov, takže nie. Neláka ma už hrať na najvyššej úrovni, na prvom mieste je rodina. Zvykol som si v Myjave a som tu spokojný. A ak mám byť úprimný, v tretej lige majú hráči mnohokrát lepšie podmienky ako v kluboch Fortuna ligy. V Myjave veci fungujú, takže nad prestupom neuvažujem.

A čo vyššia súťaž s Myjavou? Tak to áno. Ak by sa nám podarilo postúpiť do druhej ligy, idem do toho. Po jesennej časti som si to nevedel predstaviť, ale vďaka skvelým výkonom stúpame nahor. Na Považskú Bystricu sme strácali šestnásť bodov, no už je to len o šesť. Stále je to veľký náskok, ale vo futbale je možné všetko. Veľa napovie náš spoločný súboj. Ideme od zápasu k zápasu, sústredíme sa na seba a uvidíme, čo sa bude diať. Trúfate si na víťazstvo? Keď sme dokázali poraziť Zlaté Moravce s piatimi hráčmi z áčka, môžeme zdolať aj Považskú Bystricu. Máme kvalitný tím plný šikovných futbalistov. V tretej lige je plno talentovaných hráčov, ktorí by sa presadili aj vo Fortuna lige. Potrebujú sa však tam dostať.

(Autor: facebook - Spartak Myjava, Vladimir Pyxel Domen)

Popíšte kvalitu tretej ligy na západe. Je to veľmi náročná súťaž. Po korona prestávke som si myslel, že zápasy budú mať nižšiu úroveň. Opak je však pravdou. Tímy v tretej lige majú svoju kvalitu. Okrem mladých hráčov majú v kádri bývalých ligistov, stačí si pozrieť súpisky. Zápasy sú vďaka ním atraktívne. Prečo sa ligisti sťahujú do tretej ligy? Chcú si ešte zarobiť? Ako som hovoril, niektoré tímy vedia vytvoriť lepšie podmienky ako kluby z Fortuna ligy. Druhou výhodou je, že v tretej lige netreba každý deň trénovať, takže nám zostáva čas na rodinu. Ak mám hrať v podpriemernom klube Fortuna ligy s desiatimi tréningami za týždeň, radšej budem hrať v tretej lige s tromi tréningami. Pretože mi zostane čas na rodinu, prácu a záľuby.

Čomu sa venujete popri futbale? Civilné zamestnanie nemám, pretože po konci v Trnave som staval dom. Chodím však so spoluhráčmi po fuškách. Nie je to terno, ale robím, čo sa dá. Najväčšie úspechy ste zažili so Spartakom Trnava, s ktorým ste vyhrali ligu i pohár. Sledovali ste finále proti Slovanu a víťazstvo svojich bývalých spoluhráčov? Samozrejme. Nevidel som zápas od začiatku, pretože aj my sme hrali, ale v autobuse som si to hneď zapol. Fandil som Trnave a som šťastný, že to zvládla. Bol to taktický boj s minimom šancí. V predĺžení sa všetci chystali na penalty, ale Trnava súpera dokonale zaskočila a teší sa z veľkého úspechu. Chalanom som to prial a som za nich šťastný. V roku 2019 ste sa zo zisku trofeje tešili aj vy, keď ste vo finále zdolali Žilinu 4:3 po pokutových kopoch. Vynorili sa vám spomienky na tento zápas? Áno. Bolo to zrejme najbláznivejšie finále v histórii. V šialenom zápase sme vyhrávali 3:0, ale o vedenie sme nepochopiteľne prišli. Verní fanúšikovia nás však vo fantastickej atmosfére hnali dopredu a my sme to zvládli.

Oslavy majstrovského titulu s Trnavou. (Autor: archív - ŠP)

Pamätný je však najmä zisk titulu Spartaka Trnava po 45-tich rokoch. Čo ste vtedy prežívali? To sa nedá opísať slovami, oslavy nemali konca. Neskutočná bola cesta autobusom po meste. Diváci nám dávali svetlice a my sme im z autobusu podávali pivo. Som šťastný, že som mohol niečo také zažiť. Oslavovať titul s dvesto fanúšikmi si futbalista nepraje, ale s 15-tisíc áno. Celé týždne to v Trnave žilo ako nikdy predtým. Po preflámovaných nociach sme posledné dva zápasy nezvládli, ale nikoho to netrápilo. Boli sme majstri.

Už vtedy sedel na lavičke ako asistent súčasný hlavný tréner Michal Gašparík. Aký bol? Jeho tréningy mali hlavu a pätu, boli na výbornej úrovni. Niečo ako prestoje u neho neexistuje. Je to profesionál na správnom mieste. Som rád, že sa mu podarilo vyhrať trofej aj ako hlavnému trénerovi. Pretože si to zaslúži. Za to, čo obetoval futbalu. Nesmierne mu gratulujem. Rovnako ako Martinovi Škrtelovi, ktorý je legendou slovenského futbalu.

Štefan Pekár 33 rokov Prvé futbalové kroky spravil v rodnej Kanianka, k obľúbenému športu ho priviedol otec. Od štvrtej triedy chodil na ZŠ Energetikov v Prievidzi, kde bol spolužiakom s ďalším známym futbalistom - Františkom Kubíkom. Neskôr hral v Prievidzi, do mužov ho vytiahol Norbert Guľa. Chvíľku potom nastupoval aj za mužov Kanianky, z kade prestúpil do Mladej Boleslavy. Po polroku sa vrátil do Prievidze, kde hrával v druhej lige. Toto angažmán však skončilo smutne, pretože štyri mesiace nedostal výplatu. Neskôr odišiel do Ružomberka, kde strávil cez tri roky, rovnako, ako neskôr v Myjave. Z Kopaníc odišiel na pol roka do Baníka Ostrava, kde bol členom úspešného kádra, ktorý vybojoval postup z druhej do prvej ligy. Z Ostravy neskôr odišiel do vysnívaného Spartaka Trnava, kde vyhral majstrovský titul a Slovnaft Cup. Aktuálne je opäť hráčom Spartaka Myjava.