Víťaz ankety Gól roka Marek Žiara: Nečakal som to, šokovali ste ma

BRATISLAVA, ŠVOŠOV. Z 35 metrov vymetal exportnou strelou šibenicu, no nečakal ani to, že jeho gól sa dostane do finálovej desiatky ankety Gól roka.

O to väčšie bolo jeho prekvapenie, keď sa po skončení súťaže dozvedel, že hlasovanie fanúšikov ovládol presvedčivým náskokom.

Víťazom ankety o najkrajší gól roka 2022 na amatérskych trávnikoch sa stal Marek Žiara z OŠK Švošov.