ÚLK potvrdila dvojicu nováčikov. Môže však k ním pribudnúť aj tretí

Podbrezová ako víťaz II. ligy a Banská Bystrica ako druhý tím II. ligy splnili všetky podmienky pre vstup do najvyššej súťaže. Oba tímy budú hrať svoje zápasy na domácich štadiónoch.

V stredu to potvrdilo Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK), keďže oba kluby prešli skráteným licenčným konaním Licenčnej komisie SFZ. Ďalšie miesto vo Fortuna lige bolo Prezídiom ÚLK ponúknuté MFK Skalica - tretiemu tímu II. ligy.

Postup potešil aj generálneho riaditeľa MFK Dukla Banská Bystrica Jána Roháča:

"Po siedmich rokoch, ktoré sme strávili mimo najvyššej súťaže, sme radi, že sa do nej konečne vraciame. Môžem povedať, že ÚLK má vysoký kredit.

Verím, že spolupráca bude naďalej výborná. Boli by sme radi, ak by si na štadión našli cestu fanúšikovia. Budeme robiť všetko pre to, aby sme hrali futbal pre ľudí.