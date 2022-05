Meniť náš štýl v lige? Ani náhodou, je to naša DNA, tvrdí tréner nováčika

Podbrezová získala spomedzi posledných piatich víťazov II. ligy suverénne najviac bodov, 74. Druhý najvyšší bodový zisk dosiahla v ročníku 2017/18 Sereď, ktorá v 30 zápasoch získala 66 bodov. Čím to je, že ste boli takí dominantní?

Pred príchodom do Podbrezovej som túto súťaž veľmi nepoznal, tak som využil všetky dostupné možnosti, aby som pochopil, akým spôsobom sa v tejto súťaži hrá. To bolo pri vstupe veľmi dôležité, samozrejme, so spojením spoznania mužstva a nastavenia systému. Nepochyboval som o tom, že budeme dobrí v ofenzíve, veril som, že typológia hráčov v spojení so systémom zafunguje.