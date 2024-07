Na Spartak sa prišla pozrieť slušná kulisa, v Trnave však gól nepadol

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "V prvom rade musím povedať, že to bol dobrý zápas na to, že bolo prvé kolo, často sa hralo hore dole, obe mužstvá hrali na víťazstvo. Som veľmi spokojný s výkonom mužstva, videl som to tak, že hráči hrali fakt veľmi dobre, odmakali to od prvej minúty. Zvolili sme najťažší spôsob hry proti Trenčínu, hrali sme veľmi vysoko, pressovali sme, obrannú líniu sme mali na riziko často postavenú v trojke. Často sme ale dokázali loptu získať, napriek tomu, že Trenčín je na tom dobre kombinačne. Jediné s čím nemôžeme byť spokojní je bod, víťazstvo sme si zaslúžili, mali sme veľa a veľkých šancí. Mali sme veľmi dobré pasáže, dokázali sme vystupňovať tempo v druhom polčase, na to, že máme maródku a ťaháme to s trinástimi hráčmi a potom sú tam mladší chlapci, ktorí toho veľa nenahrali v lige. Trenčín mal kŕče a moji chalani to zvládali dobre. Verím, že na to nadviažeme aj za tri dni, lebo to bude ťažké. Musím ale povedať, že chalani veľmi dobre hrali.“

Ilija Stolica, tréner Trenčína: "Myslím, že výsledok je viac-menej realistickým obrazom hry. Oba tímy mali jasné šance, zostali nepremenené. Snažili sme sa hrať svojím štýlom, kontrolovali sme loptu. Niektorí hráči debutovali, na ihrisku bolo dnes veľa detí, debutovali. Som hrdý na nich, špeciálne pre veci, čo sa udiali pred zápasom. Stratili sme Kmeťa, Bariš vypadol pre zranenie počas rozcvičky, Brahim je dlhodobo zranený, cez polčas musel ísť dole Derlek, takže sme mali veľa komplikácií. Chlapci hrali ale reálne dobre, taktiež gratulujem tímu Spartaka. V Trnave sa hralo vynikajúco, je tu najlepšia atmosféra zo slovenských štadiónov, užívam si to tu, fanúšikovia povzbudzujú svojich hráčov a rešpektujú súpera."