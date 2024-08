Druhý polčas stačí a zo Skalice priamo do Zaragozy (tréneroviny)

A to je fantastická správa vzhľadom na to, ako je klub vedený. Stačilo konečne normálne prestupové obdobie, kde okrem majiteľa stánku s pyrotechnikou a spomínanej figuríny nepriniesli žiadnu hlúposť.

Zo slov prezidenta Macha je jasné, že vsadili na postup Zaraguzy do La Ligy a ďalšie pesos z toho plynúce. Do Skalice cestoval Spartak pre povinné tri body s už znovu trocha silnejším kádrom a hlavne Danielom v základnej zostave.

Pred a po zápase si Spartak začal vykrývať straty spôsobené vypadnutím z Európy. Dovolenkový last minute smerom na Krétu vychytal Bainovič, potenciálny letný odchod Kóšu do Slovana sa vyriešil prestupom do druholigovej Zaragozy.

Slovan je aj po štvrtom kole 100-percentný a znovu mu stačil polčas. Ten druhý samozrejme, keď sa k slovu dostali Tigran s Toličom. Ale poporiadku.

Štiavničky boli zaplnené ako v časoch, keď tam sestry Velďákové skákali do piesku a do výšky. Dukla išla all in, s Timom Záhumenským a Tomášom Malecom na hrote. Ale ak je na Slovensku klub, ktorý sa vyžíva v bránení centrov, je to ten belasý.

