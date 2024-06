Zlatý Trezeguet či rozprávka Dánska a Grécka. TOP 5 momentov z histórie EURO

Bolo to obdobie, v ktorom mali 29 zápasov bez prehry v rade. A to EURO 2012 bola z ich strany čistá dominancia.

Španielsko bolo najlepšie hodnoteným tímom turnaja s priemerným hodnotením Sofascore 7,35 a Xavi bol najlepšie hodnoteným hráčom s priemerným hodnotením Sofascore 7,98.

Historické údaje ukazujú, že Španielsko malo najvyššie držanie lopty (v priemere 65,8 %), najviac presných prihrávok (v priemere 638,8 na zápas), najviac striel na bránu (v priemere 7,0 na zápas), najviac strelených gólov a najmenej inkasovaných gólov.

Ak to nie je nadvláda, potom nevieme, čo by to mohlo byť. Futbal v celej svojej kráse!

Grécko to vyhralo všetko - 2004

Zatiaľ čo Španielsko patrilo medzi favoritov na víťazstvo v ročníku 2012, to, čo sa stalo na EURO 2004, nemohol nikto predvídať.

Grécko bolo tím, ktorý nikdy nevyhral zápas na veľkom turnaji, a tím, ktorý bol druhým najmenej favorizovaným na víťazstvo v súťaži.