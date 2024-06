Dlhá Lúka vyhrala vďaka partii a oporám. Postúpi do vyššej súťaže?

Kapitánom mužstva je Matúš Vilček. Rovnako, ako predseda klubu to v Bardejove dotiahol až do prvej dorasteneckej ligy. Tú hrával so svojím bratom (dvojičkou) Marekom a spolu už roky pôsobia v Dlhej Lúke.

Matúš mal našliapnuté do veľkého futbalu a mohol sa mu venovať profesionálne alebo poloprofesionálne. Zvíťazil však veľký sen o budúcom povolaní. Veď náročné štúdium na lekárskej fakulte sa dá s futbalom len veľmi ťažko skĺbiť.

Matúš štúdium medicíny úspešne dokončil a dnes je z neho mladý lekár. Po skončení štúdia sa stihol oženiť. Aj tu zohral úlohu futbal.