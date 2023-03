Futbal na Orave zomiera. Za posledné tri roky padol desiaty klub

TJ Družstevník Vasiľov bol na futbalovej mape vyše päťdesiat rokov. Obnova mužstva je podľa Bombiaka nereálna.

„Keď to raz skončí, už to nedá nik dokopy. Na Orave funguje Športový klub Sedem, ktorý nemá svoj stánok. Skúsim ich osloviť, či by si nezahrali u nás. Pretože ľudia v obci boli na futbal zvyknutí. Bola to pomaly jediná kultúrna udalosť,“ uzavrel vedúci mužstva a štatutár TJ Družstevník Vasiľov Jozef Bombiak.

Tabuľka VIII. ligy OFZ