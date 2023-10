U protinožcov je hrdinom. Mak vystrelil Sydney pohárovú trofej. Sme šťastní, povedal

Austrálsky pohár - finále

/R. Mak (Sydney) strelil víťazný gól, hral do 84. minúty/

"Je to veľmi pekné. Predsezóna je dlhá a tento pohár nám pomôže sa lepšie pripraviť na ligu. Sme veľmi šťastní. Prvý polčas nebol z našej strany dobrý, no v tom druhom to bolo o inom," povedal v pozápasovom rozhovore Mak pre 10 Football..