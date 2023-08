Toto je Trnava, klobúk dole! Štetinov gól môžu púšťať na Silvestra

Boli ste v kontakte aj s niektorými hráčmi? V Trnave ich poznáte veľa, v Lechu je zase Adriel Ba Loua, váš niekdajší spoluhráč z Karvinej...

Ešte pred prvým zápasom sme si písali s Mikim (Martin Mikovič), aj sa ma pýtal, či neprídem do Trnavy. Už vtedy som vravel, že asi nie. Presviedčal ma, že by som mal, lebo to sa podarí len raz za život, že sa stretnú dve mužstvá, ktoré sú mi tak srdcu blízke. No v kontexte spomínaných vecí sa to nehodilo. Určite mu teraz po víťazstve zablahoželám.