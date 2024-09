Sparta zbiera posily na Ligu majstrov. Do Prahy prichádza hráč z tímu Serie A

Belgický stopér minulú sezónu hosťoval v materskom klube, ktorý ho priviedol do seniorského futbalu - KV Mechelen.

PRAHA. Účastník ligovej fázy Ligy majstrov a český majster Sparta Praha získava nové posily do milionárskej súťaže.

"Vzhľadom k dlhodobému zraneniu Imanola sme cítili potreby priviesť do obrany ešte jedného ľavonohého hráča," vravel športový riaditeľ klubu Tomáš Rosický.

Ako ďalej dodal, Cobbaut je skúseným stopérom so štartami v zahraničných súťažiach. "Je zvyknutý hrať pod tlakom a vlani absolvoval veľmi dobrú sezónu v Mchelenu. Svoju hernú typológiu a fyzickými parametrami by mal zapadnúť do nášho štýlu," dodal.

Spartu čakajú v ligovej fáze Ligy majstrov ôsmi súperi - Salzburg, Stuttgart, Manchester City, Brest, Atlético Madrid, Feyenoord, Inter Miláno a Leverkusen.