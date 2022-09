Žilinu doteraz vôbec neriešili. Na Spiši sa pripravujú na futbalový sviatok

No hlavne sa čakalo ako dopadne ďalšia časť Slovnaft cupu, lebo to už zaručuje pri postupe súpera zvučného mena.

Jeden z najatraktívnejších tímov

„Postup do tretieho kola bol pre nás povinnosťou, ale nebýva to také jednoduché. Osrblie aj Medzibrod majú zopár šikovných futbalistov, ktorí majú skúsenosti aj z druhej či tretej ligy. Zvládli sme tieto zápasy veľmi dobre a zaslúžene postúpili do tretieho kola,“ povedal člen správnej rady FK Spišská Nová Ves Tomáš Cehlár.