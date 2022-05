Podbrezová musela na konci sezóny otáčať stav, Petržalka odčinila debakle

BRATISLAVA. Futbalisti FC Rohožník a Slovan Bratislava U21 obsadili posledné dve miesta pod pásmom zostupu v II. futbalovej lige. Kluby tak doplnili predposledný Bardejov a Námestovo na chvoste tabuľky.

Ich zostup do tretej najvyššej súťaže je však zatiaľ otázny. Keďže Sereď nedostala licenciu pre profesionálne súťaže a podobný osud hrozí aj FK Senica, je pravdepodobné, že sa počet zostupujúcich zníži.

Otázny je aj počet treťoligových tímov, ktoré by mali záujem prihlásiť sa do celoštátnej druhej najvyššej súťaže. Istotu vypadnutia by malo mať v tomto momente len Námestovo.