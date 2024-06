Slováci splnili základný cieľ. Dosiahli sme niečo veľké, vyhlásil Calzona

FRANKFURT. Pred zápasom bolo jasné, že im na postup stačí bod. Podarilo sa. Futbalisti Slovenska remizovali na EURO 2024 s Rumunskom 1:1 a postupujú do osemfinále.

Posledných desať minút sme to chceli uhrať, ale od začiatku sme hrali svoju hru, bojovali jeden za druhého. Dokázali sme to ako jeden tím,“ pre TV Markíza sa tešil na turnaji výborne hrajúci Stanislav Lobotka.

„Momentálne je to niečo neopísateľné. Teší ma, že sme to dokázali svojou hrou.

Oslavy sme si užili, musím poďakovať fanúšikov, že si našli cestu do Frankfurtu, a že budú s nami ďalej,“ dodal.

Duda vyzdvihol vynikajúcu loptu od Kucku. Loptu poslal do siete hlavou.

Myslím, že Španieli sú kvalitnejší súper. Asi preto by som si prial Angličanov viac…,“ uviedol Duda.

„Úprimne by som si prial Angličanov. Keď sme sledovali ich zápasy, majú kvalitu, ale každý, kto si nimi hral, potrápil ich.

Kontroverzný bol vyrovnávajúci gól Rumunska, keď Dávid Hancko dvakrát zasiahol útočníka Rumunov. Penalta sa pískala po konzultácii so systémom VAR.

„Videl som to prvý raz na telefóne. Prvý dotyk som mal vonkajšom nohy a potom som ju už dával preč, ale on o ňu zakopol.

To už je na posúdení, ale teraz, keď som to videl, tak ma to nahnevalo ešte viac ako na ihrisku.

Škoda, nebyť penalty, možno by sme vyhrali 1:0,“ krútil hlavou Hancko.