Tarkovič už má v zostave jasno, Duda chce získať tri body

"Každý tréner, ktorý príde k reprezentácii, sa do nej snaží vniesť svoje myšlienky a filozofiu. Takisto to urobil Karpin. Mal k dispozícii iba jeden zraz a podľa mňa ho v septembri zvládli Rusi presne tak, ako chceli.

"V každom zápase chceme uspieť, vyhrať ho. Teraz je to buď - alebo. Keď to zajtra zvládneme, budeme v hre o postup a budeme môcť pomýšľať na ďalší zápas v Chorvátsku.

Chceme nadviazať na výkony z troch septembrových stretnutí, hoci v tom s Chorvátmi sme mali smolu. Verím, že teraz sa k nám prikloní šťastena, aj vďaka bojovnosti ho zvládneme a budeme sa tešiť," poznamenal legionár 1. FC Kolín.

Slováci dokázali zdolať Rusov v základnej skupine EURO 2016 vo Francúzsku a rovnakým výsledkom aj v tomto kvalifikačnom cykle, vďaka čomu z nich súper môže mať rešpekt.

"Bude to iný zápas. Rusi majú iné mužstvo, veľa sa u nich zmenilo. No keby sa nám podarilo do tretice nad nimi zvíťaziť, bolo by to super," tvrdí Duda, ktorý si môže pripísať 52. štart za národný tím.

Štyri kolá pred koncom kvalifikácie figuruje slovenský tím na 3. mieste tabuľky H-skupiny so štvorbodovým odstupom za Chorvátskom a Ruskom. Na záverečný turnaj do Kataru postúpi priamo jedine víťaz skupiny, mužstvo na druhom mieste zabojuje v baráži.