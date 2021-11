Vyhral súboje na ihrisku i v ankete. Ružomberčan Maslo zdolal Hentyho zo Slovana

Zaujímavosťou je, že sa obaja stretli posledný víkend aj vo fortunaligovom súboji. Slovan zvíťazil 1:0, Henty sa však cez Masla strelecky nepresadil.

"Veľmi to Jánovi prajem, teším sa, že to vyhral práve on, no sľubujem, že do konca sezóny sa budem tešiť z podobnej trofeje aj ja," poznamenal slovanista.