Futbalisti Slovana boli u primátora, mesto a klub sa dohodli na MHD zadarmo

"Veľmi si to cením a je to veľké ocenenie našej práce za uplynulú sezónu. Znamená to pre nás veľmi veľa a je to záväzok do nadchádzajúceho ročníka, aby sme tu opäť o rok stáli.

Snažíme sa dlhodobo reprezentovať Bratislavu najlepšie ako vieme. V rámci európskych súťaží a aj v domácej lige a vytvárame na Tehelnom poli kultúrne a športové prostredie," uviedol Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.

Slovan sa s mestom zároveň dohodol na novinke. Cieľom je zvýšiť počet divákov na štadióne aj počas Niké Ligy. V minulom ročníku prišlo na Tehelné pole v priemere 5783 fanúšikov na zápas.