Weiss sedel s Kmotríkovcami osem hodín. Skupinu v Európe začali ako majstri sveta

Svet postihla vlna pandémie koronavírusu a pre prísne pravidlá v krajine musel ísť celý tím Slovana do karantény, pretože na palube lietadla sedel fyzioterapeut, ktorý mal pozitívny test.

Jedinou šancou, ako mohol Slovan nastúpiť na prvé predkolo Ligy majstrov, bolo s inou výpravou. Do Klaksvíku tak zamierilo béčko Slovana, no ani to napokon nenastúpilo.