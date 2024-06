Slovan pozná súpera v prvom predkole Ligy majstrov, vyzve ho klub z Balkánu

Okrem Strugy mohol dostať za súpera Hamrun Spartans FC (Malta), FK Dečič (Čierna Hora), KF Egnatia (Albánsko), alebo UE Santa Coloma (Andorra).

Víťazi prvého predkola postúpia do druhého predkola, zdolané tímy budú hrať v druhom a treťom predkole Európskej konferenčnej ligy (EKL).

V tejto sezóne sa LM bude hrať v novom formáte. Namiesto 32 tímov ich bude až 36. V jednom ročníku sa doteraz hralo 125 zápasov, po novom ich bude 189. Všetky kluby budú zaradené do jednej tabuľky.

Po odohraní ôsmich zápasov namiesto doterajších šiestich, postúpi prvých osem klubov priamo do play off, šestnásť tímov si zahrá formou dvojzápasov v play off a posledných dvanásť klubov vypadne.

Ďalšou zmenou je, že kluby z jednej krajiny môžu na seba naraziť hneď v prvotnej fáze, čo doteraz nebolo možné.

Prebehlo aj žrebovanie tzv. "šťastnej dvojice." Tím, ktorý prehrá, má istý postup do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy. Týka sa to klubov Panevežys – HJK Helsinki a RFS – Larne.