Stropkov hostí kvalitný mládežnícky turnaj. Vedia o ňom v Afrike i Škótsku

„Tímy budú rozdelené do dvoch päťčlenných skupín. Hrať sa bude súčasne na dvoch ihriskách na hlavnom štadióne. Po skupinovej fáze prídu na rad zápasy o konečné umiestnenie,“ priblížil športový riaditeľ mládeže MŠK Tesla Stropkov Dominik Teraz.

„Našim cieľom bolo pritiahnuť na východ Slovenska zaujímavé tímy. Chlapci si budú môcť zahrať proti kvalitným súperom,“ podotkol 27-ročný rodák zo susednej obce Brusnica, ktorý v Stropkove hrával do svojich šestnástich rokov.

„Je to pre mňa veľká česť, že turnaj je pomenovaný po mne,“ skonštatoval pre Sportnet útočník Mamelodi Sundowns Pavol Šafranko, čerstvý majster Južnej Afriky.

„Bavil som sa o tom s predstaviteľmi Mamelodi i športovým riaditeľom Dundee United. V oboch kluboch som zanechal dobré meno a táto myšlienka sa im páčila. Bude to však dosť náročné z hľadiska logistiky. Možno keď bude turnaj sláviť jubileum,“ zamyslel sa Šafranko.

„Stropkovskí hráči si budú vedieť porovnať, kde sa momentálne výkonnostne nachádzajú. Tréneri si môžu vymeniť skúsenosti. Je to na prospech celého slovenského futbalu, aby nám vyrastali ďalší reprezentanti,“ poznamenal Šafranko.

„Keď sme už boli o niečo starší, chodievali sme na Fragaria Cup do Prešova, kde sme nastupovali proti zahraničným tímom. Veľmi sme tam neohúrili. Súperi boli zväčša lepšie pripravení než my,“ zaspomínal si bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska, ktorý má na konte desať štartov v seniorskom áčku.

Pavol Šafranko (vpravo) oslavuje víťazný gól do siete Poľska na ME 2017 hráčov do 21 rokov. (Autor: TASR)