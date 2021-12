Hrajú o špicu v lige, snívajú sen v pohári. Mesto žije futbalom, tvrdí prezident Stropkova

Je to dobrý základ, na ktorom chceme stavať. Verím, že nás čaká ešte úspešnejšia jarná časť.

Rozbehnutá je Spišská Nová Ves, silný je Tatran Prešov. Preto dosiahnutý bodový zisk, no najmä predvedená hra v kľúčových stretnutiach s priamymi konkurentami na postup potešili.

V domácich stretnutiach sme predvádzali výborné výkony. Zo siedmych stretnutí sme stratili jedine dva body za remízu so silnou Sninou. Bolo to hneď v prvom kole.

Ľuboš Reiter: Pripravíme sa zodpovedne a pre postup do ďalšieho kola pohára urobíme všetko. Mužstvu verím, kvalitu kádra máme na to, aby sme cez druholigistu išli ďalej.

V prípade úspešného výsledku by ste privítali pravdepodobne Zlaté Moravce, ktoré ešte hrajú proti Spišskému Podhradiu. Čo by to pre váš klub znamenalo?

Ľuboš Reiter: Každý fortunaligista je motiváciou, teda aj Zlaté Moravce. Samozrejme, že pre klub i fanúšika je top lákadlom Slovan, Trnava, Žilina či Ružomberok.

Darí sa vám tiež na poli mládežníckom. Výsledky ktorých tímov by ste vyzdvihli?

Dominik Teraz: Naša pozornosť smeruje na všetky družstvá. Výsledkovo zaujímavé sú predovšetkým kategórie U19 a U15, ktoré sú zrkadlom práce pri vrchole mládežníckej výchovy, respektíve na prelome žiackeho a dorasteneckého veku.

Teší nás tabuľkové postavenie staršieho dorastu, v ktorom sa zišla partia chlapcov nielen talentovo, ale aj charakterovo. Po jeseni sú na prvom mieste.

Čo pre váš klub znamená práca s mládežou?

Dominik Teraz: Už dlhé roky máme status liahne futbalových talentov. Nie je to náhoda, ale predovšetkým kvalitný tréningový proces podložený skvelou infraštruktúrou a spoluprácou so športovými triedami na ZŠ Mlynská.

Chlapci sa počas športových príprav venujú tiež gymnastike, atletike a iným loptovým hrám, čo je našim know-how a v dnešnej dobe vzácnosťou.

Koncovým produktom celého procesu je hráč A mužstva, čiže samotná mládež je pre nás základným pilierom športovej stránky klubu.