Ružomberok čaká ďalší pobaltský súper. Tréner apeluje na efektivitu

"Sme radi, že sa nám podarilo splniť náš krátkodobý cieľ a postúpiť do druhého predkola Európskej konferenčnej ligy. Zápasy 1. predkola nám ukázali, že musíme hlavne zlepšiť efektivitu a skôr rozhodnúť o postupe.

FC Riga odohral v tejto sezóne už 21 zápasov a so 44 bodmi je v lige na treťom mieste. V 1. predkole EKL vyradil severoírskeho účastníka írskej ligy Derry City, keď vonku aj doma vyhral rovnakým výsledkom 2:0.

Predsa len je to európska úroveň a v ďalších kolách by sa nám to nemuselo vyplatiť. Vedeli sme vyvinúť tlak na súpera, potom sme získavali lopty, ktoré smerovali dopredu a mohli sme zase rozvíjať naše jednotlivé akcie a kontrolovať hru," povedal pre oficiálnu stránku klubu tréner Peter Struhár.

Ružomberok sa v prípade postupu cez FC Riga stretne s portugalským tímom Gil Vicente. V prvom zápase by "Ruža" hrala na domácom ihrisku.