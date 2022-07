Ružomberok v odvete nepremenil penaltu, postup si však postrážil

Konferenčná liga - 1. predkolo

Ružomberčania pricestovali na litovskú pôdu s dvojgólovým náskokom a v prvom polčase si ho strážili bez vážnejších problémov. Kontrolovali hru a domácich nepúšťali do vážnejšieho ohrozenia Krajčírikovej bránky.

KAUNAS. Futbalisti Ružomberka postúpili do 2. predkola Konferenčnej ligy.

II. polčas:

Liptáci nepochovali gólom do šatne nádeje Kauna a domáci sa po zmene strán vrhli do útoku. Po rohovom kope sa do zakončenia dostal Bahlouli, ale z bezprostrednej blízkosti vypálil vysoko nad.

Krajčírik potom vybehnutím zmaril príležitosť striedajúcemu Kayodemu, ktorý si onedlho nabehol do ďalšej šance, no nenamieril presne. Medzitým sa snažil prebrať ofenzívu hostí Regáli, jeho technickú strelu na vzdialenejšiu žrď vytesnil Mikelionis.