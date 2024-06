Postup do druhej ligy im vystrieľal kuriér. Bolo to mimoriadne náročné, priznal

Futbalisti Starej Ľubovne skončili na druhom mieste tretej ligy Východ a tešia sa z postupu do druhej ligy.

Akurát som na dovolenke v Chorvátsku, blízko Šibeniku. Zaslúžený oddych po náročnej sezóne. Pred sebou mám Karlovačko a užívam si more.

Gratulujeme ku korune kráľa strelcov a postupu do druhej ligy. Kde sme vás zastihli?

Mali sme na to, aby sme skončili na čele. Treba však uznať kvalitu súperov a celej súťaže, ktorá po reorganizácii išla nahor.

Skončili ste na druhom mieste za Stropkovom. Bol to váš strop? Mohli ste dosiahnuť viac?

Ako nováčik sme postúpili do druhej ligy, čo je úspech.

V 27 zápasoch, ktoré som odohral, som strelil 21 gólov, čo je pekné číslo. Mohlo ich byť viac, no som spokojný.

V kľúčovom zápase o prvé miesto ste podľahli Stropkovu 2:3. Aký to bol zápas?

Na jeseň sme so Stropkovom remizovali 0:0. Bol to zápas bez šancí, takže je to v poriadku.

Na pôde súpera sme chceli vyhrať, no zahodili sme veľa šancí a poznačila nás sporná penalta pre Stropkov.

Domáci navyše strelili exportný gól zo štyridsiatich metrov, takže boli v laufe.

Inak to však bol dobrý zápas pred krásnou návštevou. Ako som vravel, napriek prehre môžeme byť na seba hrdí.