Milión? Dúbravka patrí medzi desať najlepších brankárov v Premier League, tvrdí agent

Do konca prestupového obdobia zostáva iba pár hodín. V akej situácii je Martin Dúbravka?

V roku 2018 prestúpil Martin Dúbravka z pražskej Sparty do Newcastle United na konci januára, v posledný možný deň zimného prestupového obdobia. Môže sa mu stať teraz niečo podobné, ale v opačnom garde?

Zmluvu má do leta 2025. Momentálne chytá a podáva vynikajúce výkony. Cez víkend uspel v slovenskej konfrontácii brankárov. Jeho Newcastle United zdolal v FA – cupe Fulham s Marekom Rodákom 2:0.

Vyzerá to, že v zimnom prestupovom období Martin neprestúpi, nedávalo by to ani športový zmysel. V lete budú majstrovstvá Európy a svoju pozíciu môže dobrými výkonmi ešte upevniť. Svoje kroky smerujeme už na leto, keď sa môže dostať do dobrej situácie.

Rozprávali ste sa v poslednom čase so zástupcami Newcastle? Je vylúčené, že v posledných dňoch prestupového obdobia prinesú brankára s veľkým menom?

V Anglicku sa môže prestupovať ešte do stredy tohto týždňa (do konca januára, pozn. red.), všeličo sa môže udiať. Podľa našich informácii by Newcastle už žiadneho brankára priniesť nemal.

Pokiaľ nad tým aj niekedy uvažovali, tak ich Martin svojimi dobrými výkonmi presvedčil a upevnil si pozíciu. Možno aj to zohralo úlohu v tom, že žiadneho brankára doteraz nepriviedli.

Pripusťme, že by trebárs v utorok Newcastle získal brankára s veľkým menom, ktorý by reálne ohrozil jeho miesto. Viete si predstaviť, že by následne Dúbravka v stredu ešte zmenil klub?