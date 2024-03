Klopp označil zápas so Spartou za test. Musíme byť pripravení, vraví

Pred 13 rokmi padol jediný gól

Trénera Jürgena Kloppa trápi rozsiahla maródka, no aj napriek tomu Liverpool dokázal triumfovať v Ligovom pohári a postúpiť aj do štvrťfinále Pohára FA.

"V tejto fáze európskej súťaže musíte očakávať poriadny test. Súper získal miesto v najlepšej šestnástke senzačným zápasom a výsledkom proti Galatasarayu.

Určite budú chcieť pokračovať vo svojej jazde. Výsledky v lige ukazujú, akú dobrú sezónu má Sparta, budeme musieť byť pripravení."

Vlček: Také zápasy sú sen nás všetkých

Slavia Praha, v ktorej pôsobia Ivan Schranz a Michal Tomič sa predstaví na pôde AC Miláno. Tréner Stefano Pioli pripustil, že titul v Serii A je v tejto sezóne vzdialený, ale boj o druhé miesto a EL zostávajú stále v hre.

"Zápas proti Slavii bude veľmi dôležitý. Skúmali sme ich spôsob hry," povedal.

Obranca Tomáš Vlček a asistent trénera Zdeněk Houštecký veria, že tím dokáže na San Sire uspieť. Hostí sa chystá podporiť takmer päť tisíc fanúšikov.

"Sme za to všetci naozaj vďační. Sú neuveriteľní, jazdia s nami všade, kde sa dá. Vážime si to a chceme sa im odmeniť. Veľmi sa teším, je to obrovský klub s nádherným štadiónom a skvelými fanúšikmi. Také zápasy sú sen nás všetkých, sme odhodlaní to tam zvládnuť," priznal Vlček.

Slavisti vďaka prvému mieste v G-skupine postúpili priamo do osemfinále. "Je to trošku výhoda, odpadlo nám cestovanie a náročný dvojzápas v nohách. Určite nám to môže pomôcť,“ dodal Houštecký.