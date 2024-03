Nebude to ľahké, hovorí Koubek. Plzeň s cieľom uspieť proti Ženeve

Kormidelník plzenského mužstva Miroslav Koubek už bude môcť do zostavy zaradiť aj ofenzívneho stredopoliara Pavla Šulca, ktorý v úvodnom stretnutí chýbal pre žlté karty.

BRATISLAVA. Futbalisti Viktorie Plzeň vstúpia do odvetného osemfinálového zápasu Európskej konferenčnej ligy proti Servette Ženeva s cieľom nadviazať na výkon z prvého stretnutia a prekonať defenzívu súpera.

"Verím, že dokážeme nadviazať na výborný výkon v defenzíve a zároveň zlepšíme útok. Nebudeme to mať jednoduché, možno to bude o jednom góle," poznamenal Koubek pre uefa.com.

Plzeň dosiahla v prvom zápase na ihrisku Servette bezgólovú remízu, ktorá jej dáva sľubné vyhliadky do odvety.

Šulc predtým strelil päť gólov v troch dueloch domácej ligy a presadil sa aj vo víkendovom šlágri so Spartou Praha (4:0).

Fenerbahce blízko postupu

Hráči Fenerbahce Istanbul sa úspešným výsledkom v prvom zápase výrazne priblížili postupu. Na ihrisku belgického Royale Union SG triumfovali 3:0 a v domácom prostredí nechcú pustiť črtajúci sa postup.

"Ak by sa prvý duel skončil 1:0, tak by som si myslel niečo iné, no za tohto stavu je už situácia asi jasná a musíme ju akceptovať," poznamenal tréner hostí Alexander Blessin.