Plzeň ide do odvety s Fiorentinou nabudená. Bude veľmi náročná, hovorí Koubek

Fiorentina, ktorá vlani postúpila až do finále EKL, privíta Viktoriu Plzeň. V Štruncovych sadoch sa pred týždňom zrodila bezgólová remíza.

Lille bolo v základnej A-skupine so Slovanom Bratislava a v predošlej fáze vyradilo Strum Graz, na ktorý nestačil slovenský majster v play off o osemfinále.

"V Lille musíme ukázať mentálnu i fyzickú silu. Nebudeme hrať na remízu, od úvodných minút pôjdeme za víťazstvom. Lille má silný tím, no verím, že sa presadí naša kvalita," uviedol pre klubový web Aston Villy brazílsky obranca Diego Carlos.

Plzeň chce vo Florencii nadviazať na výkon z víkendového duelu najvyššej českej súťaže, v ktorom zdolala Slaviu Praha 1:0 vďaka gólu Pavla Šulca z 87. minúty.

"Bol to skvelý tímový výkon, všetci hráči do bodky splnili taktické pokyny. Je to veľké povzbudenie pred odvetou na pôde Fiorentiny, ktorá bude veľmi náročná. Určite nám padlo vhod, že sme hrali proti Slavii už v sobotu a mali sme tak deň navyše na prípravu na odvetu EKL," zdôraznil kouč českého tímu Miroslav Koubek.

V kádri "Viktorky" figurujú aj dvaja Slováci - stredopoliar Erik Jirka a brankár Marián Tvrdoň.