Česku ušiel senzačný bod pomedzi prsty. Hašek: Bol som veľmi nahnevaný

Po 24 rokoch sa tak na európskom šampionáte objavilo medzi strelcami meno Conceicaa. Na ME 2000 v Belgicku a Holandsku sa zaskvel hetrikom jeho otec Sergio do siete Nemecka.

"Po inkasovanom góle sme nepanikárili, zostali sme pokojní. Verili sme až do konca, že tento zápas vyhráme. Ukázali sme našu odolnosť a to, že sme jeden tím. Aj s pomocou striedajúcich hráčov sa nám podarilo otočiť tento zápas," citovala AFP stredopoliara Vitinhu.

Česi vzdorovali favoritovi, ale bod im ušiel medzi prstami.

"Nebol to ideálny výkon. Nechali sme sa zatlačiť príliš hlboko, nepodržali sme loptu. Musíme dať rýchlo hlavy hore a pripraviť sa na Gruzínsko. Hráme už v sobotu.

Po góle na 2:1 som bol veľmi nahnevaný. Keď už hráte s jedným z najlepších tímov na svete 1:1 v tejto fáze zápasu, je hrozná škoda nedotiahnuť to do bodového konca. Myslím, že Portugalci si odfúkli, že majú zápas s nami za sebou. Dosť sme im to skomplikovali, bohužiaľ bez efektu," konštatoval tréner Česka Ivan Hašek.