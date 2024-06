Ronaldo sa po góle smial českému brankárovi. Darebák, píše český Šport

Do vedenia mohli ísť futbalisti Portugalska , no hviezdneho Cristiana Ronalda bravúrne vychytal český brankár Jindřich Staněk. Muž, ktorý na klubovej úrovni oblieka dres Slavie Praha.

LIPSKO. Bol to dobrý zápas. Súboj, ktorý priniesol emócie i obrat.

„Kiežby sme sa aj my dostali na úroveň českej ligy. Možno časom…,“ dodal.

„Keby to bol môj brankár, nepochválim ho,“ uviedol Ševela.

V 69. minúte prišlo k smolnému momentu Čechov, keď brankár Staněk neudržal loptu a od smoliara Robina Hranáča sa odrazila do siete.

„Podmienky boli hrozné, ale Staněk to mal chytiť. Namiesto toho strčil loptu do Robina Hranáča,“ dodal legendárny útočník Alan Shearer.

„Gólman to mal udržať,“ prikývol niekdajší stredopoliar Danny Murphy.

Staněk predviedol pekné zákroky, no pri tomto góle nemal čisté svedomie.

„Bolo to zbytočné gesto, ktoré velikán ako Ronaldo nemá za potrebu.

Staněk: Nesmie vás to pohltiť

Český brankár si jeho gesto nevšimol. K portugalskému futbalistovi sa vyjadril s rešpektom.

„Že som vychytal Ronalda? Nesmie vás pohltiť, že hráte proti legende. Proste musíte chytať ako ste zvyknutý.

Samozrejme, je to obrovský hráč, najlepší hráč na svete. Jeden z najlepších, čo kedy hral, takže je to pekné. Ale ten výsledok to neprinieslo, takže sa s tým chváliť nebudem,“ povedal českým novinárom Jindřich Staněk a pokračoval:

„Keď sa pozrieme na priebeh zápasu, šancí mali oveľa viac na to, aby strelili krajšie góly. Hovorili sme si, že musíme dobiehať každú strelu. 'Hrany' dobiehal skvele, ale bohužiaľ sme boli tak blízko seba, že to dopadlo takto. Aj druhý gól bol nešťastný, na druhej strane bol z tlaku, ktorý Portugalci mali.“

V ďalšom zápase nastúpi Česko proti Gruzínsku, ktoré na EURO zažíva premiéru. Stretnutie sa hrá 22. júna o 15:00 h.

„Pre niektorých hráčov to bol ohromný zápas, pre mňa tiež, EURO som nikdy predtým nehral. Musíme si z toho vziať to pozitívne. Videli sme, že hoci bránením, mohli sme uhrať nejaký výsledok aj proti týmto fantastickým hráčom.

Nebudeme si nič nahovárať, kvalita je u nich väčšia. Tímovosť tam však bola. To je základ na to, aby sme v ďalších dvoch zápasoch mohli dosiahnuť úspech,“ uzavrel Staněk.