Česi chcú hrať na EURO atraktívny futbal. Tréner Portugalska obdivuje ich štýl

V neprospech Česka hrá aj fakt, že Ronaldovi sa proti nemu na ME darí. V skupinovej fáze v roku 2008 strelil jeden z gólov pri výhre 3:1 a v roku 2012 rozhodol o štvrťfinálovom víťazstve 1:0.

Útočník saudskoarabského Al-Nassr je navyše historicky najlepší strelec reprezentačných tímov, v portugalskom drese zaznamenal 130 gólov. Na ME sa predstaví rekordný šiestykrát a z Nemecka si chce so svojimi spoluhráčmi odniesť trofej Henriho Delaunaya.

"Verím, že táto generácia si zaslúži odniesť triumf zo súťaže tohto rozsahu. Som rád, že sú to moje šieste ME a budem sa snažiť užiť si to tým najlepším možným spôsobom, teda hrať dobre, postarať sa o to, aby mohol tím vyhrať a dám do toho všetko," citovala Ronalda agentúra AFP.