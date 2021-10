Napadnutý rozhodca: Hráčovi odpúšťam. Je len na ňom, či sa z chyby poučí

Na nepríjemnej situácii videl jedno malé pozitívum. „Kvitujem, že domáci kapitán a tréner sa zachovali korektne. Po incidente ma odprevadili do kabín, čakali so mnou na príchod polície a odpovedali na všetky otázky,“ doplnil.

Ďalší z hráčov Trhovišťa Martin Bogár sa mu po stretnutí vyhrážal, že ho zabije. Napriek nepríjemným udalostiam sa však skončiť s rozhodovaním nechystá.

„Ak by sa mi to stalo pred piatimi rokmi, keď som začínal, možno by to bolo inak. Hoci to bola smutná premiéra inzultácie, mám hlavu hore. Snáď sa mi už nikdy nič podobné nestane,“ zaprial si.

Rozhodca hráčovi odpúšťa

Peter Pavlo sa na hráča Trhovišťa, ktorý ho napadol, dlho nehneval. Rozhodol sa mu, rovnako ako všetkým, ktorí sa mu vyhrážali a nadávali mu, odpustiť.

„Ľudia sú schopní oveľa horších vecí. Je už len na ňom, či sa z tejto chyby poučí a poslúži mu to ako odstrašujúci príklad nielen vo futbale,“ uviedol.