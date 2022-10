Hapal o konci na lavičke Slovenska: Odvolali ma, keď som ležal v horúčkach

BRATISLAVA. Českého kouča Pavla Hapala stále bolí, akým spôsobom musel opustiť kormidlo pri slovenskej futbalovej reprezentácii.

S mužstvom spod Tatier postúpil do finále baráže o postup na vlaňajší európsky šampionát, no neuspokojivé výsledky tímu v Lige národov 2020/2021 ho stáli miesto.

Slovenský futbalový zväz (SFZ) odvolal Hapala predvlani v októbri po domácej prehre s Izraelom, a do funkcie vymenoval Štefana Tarkoviča.

„Nebolo žiadne ultimátum. V Lige národov nám to vtedy nešlo. Malo to však objektívne príčiny. Úlohu hral 'covid', vzhľadom na dôležitosť zápasov sme niekedy museli hráčov šetriť. Mal som pre všetko adekvátne vysvetlenie, len musí byť i druhá strana, ktorá vám načúva. To sa nestalo,“ uviedol 53-ročný rodák z Kroměříža v programe Přímák na webe sport.cz.