Syn ide na tréning autom, futbalový nezmar behom. Hrajú spolu piatu ligu

ŠURANY. Pred zápasom v kabíne pri oznamovaní základnej zostavy vysloví jeho meno o trinásť rokov mladší tréner.

Pri nástupe na trávnik ho diváci súpera odhadujú z tribúny na dobre trénovaného 35-ročného hráča, keď sa dostane do ostrejšieho súboja so „svojím“ o 30 rokov mladším útočníkom, neraz sa zaiskrí, no a napríklad po poslednom majstráku sezóny doma proti Štúrovu sa lúčil o desať rokov mladší spoluhráč, ktorý zavesil kopačky na klinec.

49-ročný nezmar a pevný pilier obrany piatoligových Šurian Peter Procháczka je stále platný v druhej najvyššej krajskej súťaži na západnom Slovensku a končiť sa stále nechystá.