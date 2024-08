Najlepším je pätnásťročný chlapec. Má potenciál byť európsky hráč, tvrdí jeho tréner

Pohľad na oficiálny zápis zápasu Slovnaft Cupu ŠK Cífer 1929 – OK Častkovce (0:4) udivuje. Všetky štyri góly strelil chlapec, ktorý by minulý rok ešte nemohol v súťaži hrať.

V septembri nastúpi do deviateho ročníka základnej školy. Ako je možné, že sa hráč v jeho veku objavil v základnej zostave treťoligového tímu?

Od nového ročníka je to povolené. Nebolo to nič spontánne. Už dva roky pracujem s tímom U19 a už ako trinásťročného som ho nasadil do tréningového procesu. Už vtedy bolo jasné, že na to má.

Ako pätnásťročný začal trénovať s A-tímom a postupne ho zapájame aj do zápasového diania. Je to veľký talent slovenského futbalu, preto ho potrebujeme mať pod kontrolou. Aby nezačal stagnovať a neustále napredoval.

Aké sú jeho futbalové prednosti? Čím je výnimočný?