Škóti majú ohromnú silu v strede poľa. Ako sa s tým na úvod EURO vyrovná domáci tím?

Zľava by mal hrať aj mimoriadny pracovitý a univerzálny McGinn, takže sa na tejto strane črtá obojsmerná ofenzívna diaľnica.

Určujú to dva faktory - škótsky betón v reťazci 5-4-1 a plastický herný systém súpera. Robertson je z klubu i v reprezentácii zvyknutý podporovať útok a to isté platí aj pre jeho náprotivka Jushuu Kimmicha.

To je ohromná sila v strede poľa, keďže aj pôsobenie krajného obrancu Robertsona sa dá do veľkej miery predpokladať vyššie v poli.

Z majstrovského tímu bude na štarte aj stopér Jonathan Tah a minimálne v priebehu zápasu by mal do deja zasiahnuť aj ich ofenzívny spoluhráč Florian Wirtz.

Obnovu domáceho futbalového monopostu paradoxne zariaďuje Robert Andrich, čochvíľa tridsiatnik zrejme nastúpi od začiatku na svoj iba šiesty zápas za hlavnú reprezentáciu, ale trénerov presvedčil vo skvelej sezóne Bayeru Leverkusen i v dvoch prípravných zápasoch pred ME.

Predsa by však na nej mal jazdiť najmä domáci "šporťák". Nemci disponujú rýchlym a technicky špičkovým predkom s centrálne uloženým motorom značky Toni Kross - Ilkay Gündogan.

Ináč osvedčené štruktúry najmä s borcami Bayernu Mníchov a Realu Madrid, pričom Kroos sa v poslednom zápase svojho tímu na domácom šampionáte rozlúči s triumfálnou vrcholovou kariérou.

Tréner Julian Nagelsmann naozaj vsádza na celkové futbalové skúsenosti a môže sa stať že v piatok na ihrisko vybehne najstaršia nemecká jedenástka od roku 2000.

V predpokladanej základnej zostave by vekový priemer predstavoval okolo 28-29 rokov. Toto číslo determinujú služobne najskúsenejší brankár Manuel Neuer (38), Kroos (34), Gündogan (33) a obranca Antonia Rüdiger (31).

Štart brankára Neuera nebol úplne istý, aj keď Nagelsmann na štvrtkovom tréningu nemeckým médiám naznačil, že mu najviac dôveruje. A naznačil aj viac:

"Do základnej jedenástky môže nastúpiť na desať pozícií trinásť hráčov. Robíme malé úpravy podľa toho, s kým hráme a ako predpokladáme, že súper nastúpi. Nie je to vytesané do kameňa, ale zostava sa bude veľmi podobať tej z prípravenéhoo zápasu proti Grécku."