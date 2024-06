Diamant Leverkusenu naštartoval Nemecko k parádnemu výkonu, katastrofálny úvod Škótov

EURO 2024 - skupina A

Nemecko: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich (47. Gross), Kroos (80. Can) - Musiala (74. Müller), Gündogan, Wirtz (63. Sané) - Havertz (63. Füllkrug)

Góly: 10. Wirtz (Kimmich), 19. Musiala (Havertz), 45.+1 Havertz (11m), 68. Füllkrug, 90.+3 Can (Müller) - 87. vlastný gól Rüdiger (McKenna). ŽK: Andrich, Tah - Ralston, ČK: 44. Porteous

V druhom kole sa v stredu 19. júna stretnú Nemci s Maďarmi a Škóti so Švajčiarmi, z každej skupiny postúpia do osemfinále prvé dvaja a 4 najlepší v 6-člennej tabuľke tretích tímov.

Gündogan zo stredu doľava excelentne vysunul Havertza a po jeho spätnej prihrávke si Musiala kľučkou pripravil pozíciu na nekompromisné napálenie lopty do siete.

II. polčas

Druhý polčas ma podobný priebeh, akurát už v nižšom tepme a s tým rozdielom, že oslabení Škóti boli v ofenzíve o čosi statočnejší ako v plnom počte.

Umožnilo im to aj čiastočné zvoľnenie súpera, ale do čistej šance sa nedostali, len do niekoľkých náznakov.

Mladíci Musiala a Wirtz naďalej vibrovali v okolí 16-ky a po striedaniach prišli aj góly.