Dovolenku s manželkou musel zrušiť, aby mohol reprezentovať. Prvý zápas okorenil gólom

BRATISLAVA. Nemecký stredopoliar Emre Can zrušil plánovanú dovolenku v Španielsku, aby sa na poslednú chvíľu dostal do tímu Nemecka na domácom EURO 2024 .

"V sobotu mala narodeniny a boli by sme v Španielsku, no musel som to zrušiť. Podporuje ma a bez podpory mojej rodiny by som nebol tým, kým som.